Progetto per frana Niscemi del ’97 mai attuato, nell’agosto scorso era stata nominato il responsabile

L’ultimo atto ufficiale della Regione siciliana, per un progetto di consolidamento della frana di Niscemi (Caltanissetta) del 1997, con la sistemazione idraulica del torrente Benefizio e dell’incisione a valle dell’ex depuratore, risale all’agosto di un anno fa. Il dipartimento regionale della Protezione civile nominò il responsabile unico del progetto, il geologo Paolo Vizzi. L’iter va avanti da anni e l’importo complessivo stimato è di circa 14 milioni e mezzo di euro. A oggi, gli interventi non sono mai stati realizzati e nel 2010 il contratto affidato venne risolto dalla Regione per “gravi ritardi dell’appaltatrice”.

Nelle aree che pochi giorni fa sono franate, furono fatti dei lavori di terrazzamento che risalgono al periodo tra il 2007 e 2012. Furono appaltati e realizzati interventi nell’area sottostante il Belvedere, anche con fondi Pit. I grandi assenti sono proprio i lavori di consolidamento della frana e gli interventi lungo il torrente Benefizio.

“Sono tutti aspetti che penso emergeranno – dice l’assessore di Niscemi con delega al territorio Giuseppe Incarbone – al momento, stiamo lavorando giorno e notte sulla frana e sulle conseguenze che ha prodotto. Io sono consigliere dal 2022 ma assessore solo da sei mesi”.