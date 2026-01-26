Salute

Oro supera i 5mila dollari l’oncia, è la prima volta

AdnKronos

Lun, 26/01/2026 - 09:09

(Adnkronos) – Il prezzo dell'oro, bene rifugio, ha superato i 5.000 dollari domenica, raggiungendo un nuovo record in un contesto di crescente incertezza e turbolenza globale innescato dalle politiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'oro ha raggiunto i 5.026 dollari l'oncia nelle contrattazioni, dopo che venerdì l'argento, metallo gemello, ha superato per la prima volta i 102 dollari l'oncia. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

