Nuova Suzuki GSX-R1000R 2026: l’inizio una nuova era

(Adnkronos) – La nuova Suzuki GSX-R1000R 2026 nasce per riaffermare il ruolo della supersportiva più rappresentativa della Casa di Hamamatsu, un modello che nel 2025 ha celebrato quarant’anni di presenza continuativa nel mondo delle alte prestazioni. La presentazione mondiale avvenuta a Suzuka, durante la 8 Ore, e il successivo debutto europeo al Bol d’Or hanno evidenziato il forte legame tra questa versione e l’esperienza maturata da Suzuki nelle competizioni di endurance. La filosofia che guida lo sviluppo della nuova Suzuki GSX-R1000R rimane quella della ricerca dell’efficienza in ogni dettaglio, con soluzioni ereditate direttamente dall’attività sportiva internazionale. Le alette aerodinamiche laterali in carbonio, integrate nella carenatura, migliorano la stabilità e contribuiscono a un comportamento più rigoroso nelle fasi di accelerazione e di inserimento. Di serie è presente anche la cover monoposto, scelta che sottolinea l’impostazione marcatamente sportiva del progetto. Il motore quattro cilindri in linea da 999,8 cm3 è stato oggetto di un profondo lavoro di affinamento. Un inedito scarico in titanio compatto valorizza il timbro sonoro e permette di rispettare i parametri della normativa Euro 5+. L’elettronica segna un deciso passo avanti grazie al Suzuki Intelligent Ride System, che introduce un traction control regolabile su dieci livelli, un launch control aggiornato, un quickshifter bidirezionale e il Motion Track Brake System, sistema che ottimizza la frenata anche quando la moto è inclinata. Una nuova IMU Bosch più leggera garantisce letture più precise e una gestione più naturale dei controlli. Numerosi gli interventi sulla ciclistica: basamento rinforzato, nuovo albero motore, distribuzione rivista, frizione SCAS ottimizzata. Arrivano inoltre una batteria al litio, più compatta e durevole, e una centralina ABS di ultima generazione.

La gamma propone tre livree celebrative 40th Anniversary: Blu 40th, Rosso 40th e Giallo 40th. La disponibilità presso la rete Suzuki è prevista per la prossima primavera.

