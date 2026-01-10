Salute

Mussomeli, inaugurata area benessere e attrezzature sportive in Viale Peppe Sorce

MUSSOMELI – In una giornata nuvolosa ed anche piovosa, alla presenza di Antonio Mameli Direttore IACP di Caltanissetta, Pasquale Mistretta Commissario IACP di Caltanissetta, Giuseppe Catania sindaco di Mussomeli e l’Assessore comunale di Mussomeli Seby Lo Conte, che ha coordinato l’evento, è stata inaugurata ieri mattina, alle 11 la nuova area benessere, compresa tra il viale Peppe Sorce e la Via Boccaccio. Un’ area da tempo in stato di abbandono, recentemente e opportunamente riqualificata per essere fruibile da cittadini di tutte le età.  L’intervento, con le annesse attrezzature sportive, è stato possibile grazie al finanziamento dell’Assessorato Regionale al Turismo e allo Sport presentando adesso alla comunità un’area moderna, sicura e funzionale. Una iniziativa per promuovere il benessere fisico, la socializzazione e uno stile di vita sano, valorizzando un importante tratto urbano del paese.  Ci sono stati gli interventi del sindaco Catania,  del commissario e direttore IACP di Caltanissetta, rispettivamente Pasquale Mistretta e Antonio Mameli. Al taglio del nastro erano presenti associazioni sportive (Chiaramontana, ASD Mussomeli, Don Bosco e New Gim) e cittadini, seguita dalla benedizione del parroco di “Cristo Re” Liborio Franzù.

