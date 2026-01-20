Minaccia di morte e tenta di aggredire il figlio, 67enne arrestato dalla polizia a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 67 anni che, nei giorni scorsi, ha minacciato di morte il figlio diciottenne, al culmine dell’ennesima aggressione verbale. Dopo aver ricevuto offese e minacce, il giovane, fortemente impaurito, ha chiesto aiuto ai poliziotti, riferendo che il padre lo stava aspettando sotto casa con un grosso bastone di legno e con un taglierino. Gli agenti giunti nei pressi dell’abitazione del ragazzo, in una traversa di via Cristoforo Colombo, hanno notato il 67enne con i due arnesi ancora in mano, che gli sono stati immediatamente tolti. Agli investigatori della Polizia, il 18enne, ancora visibilmente scosso, ha raccontato di numerosi episodi di aggressione e violenza verbale, legati a dissidi familiari, sebbene i due non vivessero insieme già da tempo. Secondo quanto riferito agli agenti, il pluripregiudicato, probabilmente a causa della sua tossicodipendenza, avrebbe più volte minacciato il figlio, assumendo “un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti”. Appena pochi giorni prima, l’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione del ragazzo, adiacente alla sua, per sradicare dalla parete il contatore dell’energia elettrica, in modo da impedirgli di rientrare in casa. Il 67enne è stato arrestato per atti persecutori e condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida. (Adnkronos)