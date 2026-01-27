Maxi sequestro di droga a Catania, arrestati dalla polizia padre e figlio

Maxi sequestro di droga da parte della polizia a Catania. Sono 136,5 i chili di stupefacenti scoperti e sequestrati ad un 43enne e al figlio 19enne che sono stati arrestati. L’operazione è scattata il 19 gennaio ma è stata resa nota soltanto oggi dalla questura etnea. La squadra mobile è entrata in azione in alcuni locali del rione Nesima adibiti a deposito, dove i due erano appena arrivati a bordo di un furgone portando poi via degli scatoloni. Osservata la scena a distanza, gli agenti sono intervenuti per un controllo: all’interno del deposito sono stati trovati 27,5 chili di hashish, suddivisi in panetti, e 69,4 chili di marijuana in buste sottovuoto. Gli agenti hanno poi perquisito l’abitazione del 43enne, dove sono stati trovati altri 30,6 chili di marijuana e altri nove chili di hashish. (Dire)