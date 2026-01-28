Maltempo in Sicilia, primo bando della Regione per aiuti alle imprese

E’ pronto il primo bando della Regione Siciliana per gli aiuti alle imprese duramente danneggiate dal passaggio del ciclone Harry sull’isola. A darne notizie è il quotidiano ‘Il Giornale di Sicilia’. Il testo è stato messo a punto ieri sera dal presidente Renato Schifani, di ritorno dal sopralluogo a Niscemi, insieme all’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e al dirigente dell’Irfis Giulio Guagliano. Il provvedimento – che ha un budget di 20 milioni stanziati ieri dall’Ars – sarà pubblicato fra lunedì e martedì dall’assessorato alle Attività produttive e sul sito dell’Irfis. Dalla settimana successiva si aprirà la piattaforma informatica per presentare le domande con un termine di 30 giorni in modo da poter arrivare a metà marzo a stilare una graduatoria e all’erogazione dei primi aiuti. Come ripetuto più volte, negli ultimi giorni, dal presidente Schifani, la parola d’ordine è semplificazione: non serviranno Durc né certificazioni delle Agenzie delle Entrate ma sarà sufficiente una perizia giurata di un professionista e un’autocertificazione. Non essendo ancora possibile quantificare il numero di imprese danneggiate dal maltempo, “il governo – spiega il quotidiano – ha previsto di assegnare subito a qualunque richiedente, di tutte le categorie produttive, 5mila euro a fondo perduto”. (Adnkronos)