Salute

Maltempo, Coldiretti Sicilia: “Danni per migliaia di euro”

Redazione 3

Maltempo, Coldiretti Sicilia: “Danni per migliaia di euro”

Mar, 20/01/2026 - 11:50

Condividi su:

“Danni per migliaia di euro nelle campagne siciliane a causa del maltempo”. Lo sottolinea Coldiretti Sicilia, che prosegue il suo monitoraggio delle conseguenze del maltempo nell’Isola. “Ai gravissimi danni della viabilità interna si sommano quelli causati dal vento che sta spazzando le coperture, come è successo nel Corleonese – dice l’associazione -. Rivestimenti spazzati via dal forte vento con gravissimo danno ad un’azienda agroittica di Biancavilla (Catania)”. (Dire) 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta