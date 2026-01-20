“Danni per migliaia di euro nelle campagne siciliane a causa del maltempo”. Lo sottolinea Coldiretti Sicilia, che prosegue il suo monitoraggio delle conseguenze del maltempo nell’Isola. “Ai gravissimi danni della viabilità interna si sommano quelli causati dal vento che sta spazzando le coperture, come è successo nel Corleonese – dice l’associazione -. Rivestimenti spazzati via dal forte vento con gravissimo danno ad un’azienda agroittica di Biancavilla (Catania)”. (Dire)
Maltempo, Coldiretti Sicilia: “Danni per migliaia di euro”
Mar, 20/01/2026 - 11:50
