La Città di Misterbianco inaugura la lapide dedicata ai Partigiani misterbianchesi

Misterbianco – Nell’ambito della Giornata della Memoria e a coronamento degli impegni assunti nel corso delle celebrazioni dell’80° Anniversario della Liberazione (1945–2025), la Città di Misterbianco ha reso omaggio ai Partigiani e alle Partigiane misterbianchesi inaugurando una nuova lapide commemorativa a loro dedicata, collocata dall’Amministrazione comunale al Palazzo del Senato. Sono 28 i nomi di chi, cittadino di Misterbianco, è perito nella lotta al nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso della cerimonia è stata inoltre commemorata la figura del concittadino onorario Alfredo Petrini, simbolo dell’impegno civile e della lotta per la libertà e i valori democratici. Un momento solenne e partecipato, che ha visto la presenza delle istituzioni, delle associazioni e di numerosi cittadini, nel segno della memoria e della riconoscenza.

«Con l’inaugurazione di questa lapide – ha dichiarato il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro – restituiamo alla città una pagina fondamentale della propria storia e rendiamo omaggio ai misterbianchesi che hanno contribuito alla Liberazione dell’Italia. Prosegue così il percorso di recupero e tutela della memoria storica, consegnando ai posteri un testimone fatto di amore per la libertà, per la democrazia e per il nostro Paese». Il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Ceglie ha sottolineato il valore istituzionale dell’iniziativa:

«Ricordare oggi non è solo commemorare, è scegliere da che parte stare. Perché l’odio inizia dalle parole, e la libertà dalla coscienza. Custodire questa memoria è il nostro dovere. Tradurne i valori in impegno quotidiano è la nostra responsabilità». Il consigliere comunale Igor Nastasi ha aggiunto: «Misterbianco ha reso omaggio ai suoi 28 partigiani, consegnando ufficialmente le loro storie alla memoria collettiva della comunità. Durante la cerimonia è stato ricordato anche il concittadino onorario Alfredo Petrini, il cui contributo è stato decisivo per riportare alla luce le vicende di partigiani come Orazio Costorella».

Nel corso dell’iniziativa è inoltre intervenuta, con un commosso videomessaggio, la signora Alessandra Maieron, la quale ha svelato ai presenti, grazie alla testimonianza del padre Pierino riportata nel libro “I miei giorni a Dachau: gli Untermenschen (I sotto-uomini)”, gli ultimi istanti di vita di Agatino Campo, cittadino misterbianchese, ucciso dai nazisti il 14 settembre del 1944 nel campo di concentramento di Dachau. Alla commemorazione hanno partecipato Angela Rosa Petrini, figlia di Alfredo, e il marito Antonio, i sindaci di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso, e Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, il presidente del Consiglio comunale di Narni (Terni) Michele Francioli, gli ex sindaci Nino Di Guardo e Ninella Caruso.