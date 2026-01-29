Italia, sprovvisto di biglietto: bimbo lasciato a piedi dal bus, sospeso il conducente

Il conducente del bus che avrebbe lasciato a piedi il bimbo di 11 anni perché sprovvisto del biglietto maggiorato nella tratta tra Calalzo e Cortina d’Ampezzo, nel Bellunese, “è stato prudenzialmente sospeso dal servizio”. Lo fa sapere in una nota DolomitiBus, spiegando che la corsa in questione “è stata regolarmente esercitata dall’azienda La Linea Spa alla quale DolomitiBus, titolare del contratto di servizio principale, ha immediatamente esteso la contestazione e chiesto chiarimenti.

La società che ha effettuato il servizio ha comunicato di aver attivato apposita commissione di indagine e che il conducente interessato, suo dipendente, è stato prudenzialmente sospeso dal servizio”. La società dei trasporti esprime “sollievo avendo appreso dalla famiglia del bambino che per lui non ci sono state serie conseguenze e sta bene” e ricorda che i mezzi in servizio sono dotati di impianti di videosorveglianza e le relative registrazioni potranno essere utilizzate per l’accertamento dei fatti.