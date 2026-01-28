Italia, il treno di cioccolato da record: è lungo 55 metri e pesa 28 quintali

Un treno da record carico di dolcezza, con destinazione Milano. Il convoglio, realizzato interamente di cioccolato, ha battuto il record del mondo, come certificato ieri, lunedì 26 gennaio, dal Guinness world records, durante una cerimonia in Piazza Città di Lombardia. Il treno, con i suoi 55,27 metri di lunghezza e 28 quintali di peso, il treno ha battuto il precedente primato mondiale.

Il treno di cioccolato da record

Il ‘dolce’ convoglio si compone di 22 vagoni che sprigionano un intenso aroma di cioccolato e sono ricchissimi di dettagli: oltre alla locomotiva d’epoca, ci sono le carrozze passeggeri, con tanto di poltrone simili a quelle in velluto di una volta, una carrozza ristorante completa di tavolini e sedie e vagoni merci che trasportano materiale vario, sempre rigorosamente di cioccolato. Tra tutti, i più curiosi trasportano un carico di legna, un set di alambicchi da distilleria e un carico di rottami di ferro.

“Eventi come questo -commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana- dimostrano che Milano Cortina 2026 non è solo sport, ma anche promozione dei territori, delle imprese e del saper fare lombardo. Il record mondiale superato oggi è un risultato che resterà nella memoria collettiva anche dopo il 2026. La Lombardia – aggiunge- è la prima regione italiana per valore della produzione agroalimentare, con un fatturato di circa 50 miliardi di euro, pari al 19% del totale nazionale, ed è leader anche per export e valore aggiunto. Valorizzare questi saperi significa investire in occupazione, competenze e competitività”. E ancora: “la Lombardia è conosciuta come la regione del lavoro e dell’impresa, ma c’è anche un tratto che forse si racconta meno: il grande cuore dei lombardi. Una comunità che, quando c’è da sostenere chi ha bisogno, risponde sempre con generosità concreta. Questo record dimostra che sviluppo, creatività e solidarietà possono andare insieme”.

Progetto legato alle Olimpiadi

Il progetto, parte del programma delle Olimpiadi della Cultura promosse da Regione Lombardia in concomitanza con Milano Cortina 2026, porta infatti con sé anche la solidarietà: l’obiettivo è sostenere gli hospice di Bergamo e Malta con un ruolo centrale dell’Associazione cure palliative, presente in piazza Città di Lombardia con la presidente Aurora Minetti. L’iniziativa ha coinvolto scuole, consorzi e realtà del territorio e prevede finalità solidali, con il sostegno a progetti benefici in Italia e a Malta, Paese d’origine del maestro cioccolatiere Andrew Farrugia. (Fonte today.it)