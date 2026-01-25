Salute

Italia, condannato a un anno un agente di polizia penitenziaria che “arrestò” il vicino

Dom, 25/01/2026 - 09:34

Il tribunale di Frosinone ha condannato a un anno di reclusione un agente della polizia penitenziaria per aver ammanettato un vicino di casa durante una lite nata nel 2021 a Paliano, legata a parcheggio e passaggi nel cortile. L’uomo, un dirigente d’azienda, fu immobilizzato dall’agente fino all’arrivo dei carabinieri e riportò sette giorni di prognosi.

Il giudice ha disposto anche il risarcimento del danno in sede civile e una provvisionale immediatamente esecutiva di 7.000 euro. L’agente si è sempre difeso sostenendo di aver agito per legittima difesa, ma la Procura aveva chiesto una condanna a nove mesi per lesioni volontarie gravi e violenza privata. Ora dovrà leggere le motivazioni della sentenza in vista dell’appello.

