Inchiesta giudiziaria a Caltanissetta, Gambino interviene sui social: “Il sindaco prenda le distanze da chi è coinvolto”

Le notizie emerse oggi sull’inchiesta giudiziaria che interessa Caltanissetta continuano a suscitare reazioni nel dibattito pubblico e politico cittadino. A intervenire è stato, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’ex sindaco di Caltanissetta e attuale consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gambino, che ha espresso una propria valutazione sugli sviluppi riportati dagli organi di stampa.

«Le notizie di oggi scuotono la nostra città e ci lasciano basiti – dichiara Gambino –. Negli ultimi mesi a Caltanissetta si sentiva un’aria pesante e quest’aria non la avvertivano solo gli addetti ai lavori, ma anche la gente in piazza, nei bar, nei locali».

Nel suo intervento, Gambino precisa di non voler entrare nel merito dell’inchiesta giudiziaria e di confidare nel lavoro della magistratura, ma richiama il ruolo istituzionale dell’attuale primo cittadino.

«Non volendo entrare nel merito dell’inchiesta e nella consapevolezza che la Giustizia farà il suo corso – conclude Gambino – il sindaco e presidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro, deve prendere le distanze da chi è coinvolto nell’inchiesta giudiziaria a qualsiasi titolo, e quindi non limitandosi esclusivamente ai soggetti interessati al procedimento odierno».