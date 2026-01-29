Il sindaco di Niscemi ‘chiarisce’: “Abbiamo documenti nessuna inadempienza del Comune”

“Ho una cartella sul mio computer, gli uffici hanno la documentazione. Inoltre ad ogni anniversario della frana del 1997 ho mandato una lettera al presidente della Repubblica, al presidente della Regione, al presidente del Consiglio, ai capi dipartimento. Peraltro solo a dicembre del 2025 abbiamo ottenuto i soldi previsti nella fase 2 e 3 della frana di 29 anni fa, per cui ci abbiamo lavorato. Ad ogni modo ci confronteremo, non voglio polemizzare. In questa fase noi ci occupiamo dell’immediatezza delle esigenze e dell’assistenza dei cittadini”.

Così il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti risponde a chi contesta al Comune di non avere presentato progetti per opere di consolidamento della collina dopo la frana del 1997.