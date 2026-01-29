Salute

Il ministro Musumeci: “No soldi ponte per frana Niscemi, benaltrismo e chiacchiere da bar”

Redazione

Gio, 29/01/2026 - 15:37

I soldi per il Ponte di Messina non saranno utilizzati per aiutare la popolazione colpita dalla frana a Niscemi (Caltanissetta) perché “il denaro c’è”. Lo ha ribadito il ministro Nello Musumeci a Sky Tg24. “Persino la Bei, che abbiamo noi consultato, è disposta a mettere a disposizione una linea di credito, qualora se ne vedesse la necessità e in questo momento la necessità non c’è, quindi è un problema che non si pone. Lasciamolo fare al bar davanti a un buon caffè questo discorso del benaltrismo che non appartiene alla politica seria e alle cose serie come quelle che stiamo trattando in questo momento”, ha aggiunto.

