Il ministro Musumeci: “No soldi ponte per frana Niscemi, benaltrismo e chiacchiere da bar”

I soldi per il Ponte di Messina non saranno utilizzati per aiutare la popolazione colpita dalla frana a Niscemi (Caltanissetta) perché “il denaro c’è”. Lo ha ribadito il ministro Nello Musumeci a Sky Tg24. “Persino la Bei, che abbiamo noi consultato, è disposta a mettere a disposizione una linea di credito, qualora se ne vedesse la necessità e in questo momento la necessità non c’è, quindi è un problema che non si pone. Lasciamolo fare al bar davanti a un buon caffè questo discorso del benaltrismo che non appartiene alla politica seria e alle cose serie come quelle che stiamo trattando in questo momento”, ha aggiunto.