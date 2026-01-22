Gela, il sindaco incontra il nuovo Questore di Caltanissetta

Il sindaco di Gela, Terenziano di Stefano, in merito all’incontro con il nuovo Questore di Caltanissetta, Marco Giambra, ha sottolineato: “È stato un incontro molto proficuo, nel quale abbiamo discusso insieme delle principali criticità del nostro territorio e delle iniziative da mettere in campo per rafforzare la sicurezza e la collaborazione tra le nostre istituzioni.

Ribadiamo, ancora una volta, l’importanza di un rapporto costante e serrato tra Amministrazione comunale e forze dell’ordine, fondamentale per garantire ai cittadini un ambiente più sicuro e una qualità della vita sempre migliore.

Al Questore Giambra va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, con l’augurio di portare avanti relazioni istituzionali solide e progetti condivisi per il bene della nostra comunità”.