Gela, forte vento: il sindaco Di Stefano invita alla prudenza

Gela. Nel corso della notte il territorio comunale è stato interessato da forti raffiche di vento. Le condizioni meteo avverse, in particolare il vento sostenuto, persisteranno anche nella giornata odierna.

Alla luce di quanto sopra, si invita la popolazione alla massima attenzione e prudenza, soprattutto negli spostamenti a piedi e in auto, nelle aree costiere e in tutte le zone maggiormente esposte.

Si raccomanda inoltre di prestare attenzione in prossimità di alberi, pali, cartelloni, impalcature e strutture provvisorie;

assicurare o rimuovere oggetti e materiali presenti su balconi, terrazzi e spazi esterni che potrebbero essere spostati dal vento;

limitare, ove possibile, gli spostamenti non necessari.

L’Amministrazione Comunale, in costante contatto con gli uffici competenti, continua a monitorare l’evolversi della situazione e provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti attraverso i canali istituzionali ufficiali.

Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti i cittadini.