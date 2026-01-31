Frana Niscemi: crolla una palazzina, era in zona rossa

La frana a Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico. L’edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa. Su tutto il territorio piove ininterrottamente da questa mattina. Un paio di giorni fa si erano registrati, sul fronte franoso, altri cedimenti che avevano provocato forti boati. La zona continua ad essere presidiata dalle forze dell’ordine e dalla protezione civile mentre il monitoraggio della collina prosegue.