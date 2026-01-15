Forza Italia, il segretario nazionale Antonio Tajani in visita a Catania

Il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, sarà in visita a Catania domani, venerdì 16 gennaio 2026. Ad accoglierlo il vice capodelegazione FI-PPE al Parlamento Europeo, l’eurodeputato Marco Falcone, segretario FI per la provincia di Catania, assieme ai parlamentari nazionali e regionali Giuseppe Castiglione, Nicola D’Agostino, Salvo Tomarchio, ai sindaci, agli amministratori locali e ai dirigenti azzurri del territorio.

Il segretario Tajani terrà nel pomeriggio una serie di incontri con la classe dirigente FI al Plaza Hotel Catania (viale Ruggero di Lauria, 43) alle ore 16.30.