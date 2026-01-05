Diocesi di Caltanissetta, Santi e immacolati nell’amore: riprende il ciclo di lectiones “I martedì della Parola”

A partire da domani e per ogni primo martedì del mese fino a giugno, S.E. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, riprenderà il ciclo di lectiones chiamato appunto: I martedì della Parola. Quest’anno si rifletterà sulla Lettera agli Efesini del beato Apostolo Paolo. Il titolo unitario del ciclo è Santi e immacolati nell’amore (cf. Ef 1,4), e riprende prima di tutto una delle note indicate come vocazione della Chiesa dalla Lumen gentium, la chiamata universale alla santità. Questa vale per tutti i battezzati, i quali devono imitare Cristo, il solo Santo, e ispirarsi alla perfezione nell’amore attraverso la partecipazione attiva alla vita della Chiesa e frequentando assiduamente i Sacramenti. Un concetto ampiamente ripreso ed elaborato dal Vescovo nella Lettera pastorale di quest’anno, Santi o niente. Si tratta di un tipo di incontro più raccolto, che ormai da più di vent’anni si svolge nella Cappella Maggiore del Seminario Vescovile, cui partecipano molte persone dalla Città episcopale e, per chi può, anche dai Comuni viciniori. Un momento di preghiera e di ascolto, in cui il Vescovo indica la via della santità quotidiana come l’unica strada per la salvezza. Un richiamo ad un impegno forte e coerente. La Lettera agli Efesini, brano biblico fondamentale che ispira l’argomento “santità”, non a caso è stata scelta dal Vescovo come la chiave di lettura per un percorso catechetico e universalmente formativo per laici, presbiteri e consacrati affinché, mediante l’ispirazione che suscita lo Spirito, si possa percorrere insieme la strada della santità. Appuntamento quindi nella Cappella Maggiore del Seminario domani 6 gennaio alle ore 19.00, per la prima lectio: Benedetti per essere santi (Ef 1.1-14).