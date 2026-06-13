Sicilia, Galvagno: “I coordinatori di centrodestra concordi sulla ricandidatura di Schifani”

“Il mio coordinatore regionale si è espresso proprio in questi giorni. Tocca ai leader dei partiti, prima in Sicilia e poi a Roma. Sul primo livello mi pare che siano usciti quasi tutti i segretari regionali del centrodestra, esprimendosi, con sfumature diverse, a favore della ricandidatura. Ma manca il partito del presidente: ci vuole chiarezza da parte di Forza Italia, che presumo la farà a breve. Sarebbe meglio che lo facesse anche a livello nazionale, questo rafforzerebbe ancora di più la posizione del presidente Schifani”. Così, in una intervista a La Sicilia, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, rispondendo a una domanda sulla ricandidatura del governatore Renato Schifani. Sul centrodestra, dopo le amministrative in Sicilia, Gavagno ritiene che “bisognerebbe chiuderci tutti in una stanza, non so dove, magari in un convento, e buttare i telefonini per qualche ora o qualche giorno, il tempo necessario per chiarirci”. “Un chiarimento vero, sincero – aggiunge – che non è l’apprezzamento, talvolta ipocrita, che si fa sul giornale. Ma un vero confronto rispetto a un programma, a un’idea di sviluppo, a un progetto di allocazione delle risorse, a una leadership”. Parlando dell’inchiesta in cui è indagato il presidente dell’Ars dice che la sua carriera “è stata compromessa”. “Se mi ha sbarrato la strada per Palazzo d’Orleans? Certamente – osserva – l’ha deviata, al netto del fatto che io non abbia mai lavorato per fare il presidente della Regione, ma sarei bugiardo se le dicessi che, per una serie infinita di motivi, questo non sarebbe potuto accadere. Visto che mi piacciono i record, mi addolora soltanto che, dopo essere stato il più giovane presidente dell’Ars, non potrò essere il più giovane presidente della Regione. Ma mi rincuora il fatto che il primato resterà a Piersanti Mattarella, uno dei miei miti”. Sul futuro politico si vede candidato alle prossime regionali e prevede che Ismaele La Vardera “scenderà a patti, farà degli accordi con i leader nazionali dello schieramento, magari in nome di un altro candidato che porti alta la ‘loro’ bandiera dell’antimafia”. (ANSA).