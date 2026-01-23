Confcommercio Caltanissetta Enna, si chiude l’edizione 2025 di Natalè: estrazione il 25 gennaio

Si chiude con numeri importanti l’edizione 2025 di Natalè – lo shopping premia te, la lotteria di Natale promossa da Confcommercio Caltanissetta Enna, che quest’anno ha coinvolto 321 attività commerciali delle province di Enna e Caltanissetta, con la distribuzione di oltre 111.000 biglietti ai clienti che hanno scelto di acquistare sotto casa.

Un risultato che conferma il valore dell’iniziativa, nata per sostenere il commercio di prossimità e per incentivare i cittadini a scegliere i negozi del proprio territorio, contribuendo a mantenere vive le strade, le piazze e le luci delle vetrine, simbolo di sicurezza, presidio sociale e comunità.

«Siamo molto soddisfatti di questa edizione di Natalè – commenta Maurizio Prestifilippo, presidente di Confcommercio Caltanissetta Enna – I numeri ci dicono che il messaggio è arrivato forte e chiaro: acquistare sotto casa significa sostenere le persone, le famiglie e le imprese che ogni giorno tengono accese le nostre città. In un momento storico complesso per il commercio, vedere così tante attività aderire e così tanti cittadini partecipare è un segnale di fiducia che ci incoraggia a continuare su questa strada.»

L’edizione 2025 ha rappresentato non solo una grande operazione di promozione economica, ma anche un racconto collettivo fatto di gesti quotidiani, relazioni e prossimità: ogni acquisto ha contribuito ad alimentare quella luce che, soprattutto nel periodo natalizio, rende i centri urbani più vivi, accoglienti e sicuri.

Per quanto riguarda la cerimonia di estrazione, inizialmente prevista al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna, Confcommercio comunica che, a causa di problemi tecnico-logistici, l’evento non potrà svolgersi.

L’estrazione avverrà comunque regolarmente il 25 gennaio, alle 17, presso la Sala Rossa di Confcommercio Caltanissetta Enna, a Enna, e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dell’associazione, garantendo la massima trasparenza e partecipazione.

Lo spettacolo previsto al Teatro è rinviato a data da destinarsi.

L’iniziativa Natalè si inserisce in un anno particolarmente significativo per Confcommercio: nel 2026 l’associazione festeggerà i suoi primi 80 anni di attività, otto decenni al fianco delle imprese, dei territori e delle comunità locali, con l’obiettivo di rappresentare, sostenere e valorizzare il commercio come elemento centrale della vita economica e sociale.

Confcommercio Caltanissetta Enna ringrazia tutte le attività aderenti e i cittadini che hanno scelto di partecipare, contribuendo al successo di un’iniziativa che, ancora una volta, ha dimostrato come comprare sotto casa sia un gesto semplice, ma capace di fare la differenza.