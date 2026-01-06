Commemorazione Mattarella, il presidente Schifani: «Punto di riferimento essenziale per chi crede nella buona politica»

«Piersanti Mattarella rappresenta ancora oggi un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che credono nella buona politica, nella legalità e nel riscatto morale della Sicilia. Il suo coraggio nell’opporsi alle infiltrazioni mafiose e la sua integrità nell’esercizio delle funzioni pubbliche sono un’eredità preziosa che continua a ispirarci». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani intervenendo stamattina a Palermo alla commemorazione dell’anniversario del barbaro assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione ucciso il 6 gennaio 1980.



«Il tempo trascorso non cancella l’esigenza di verità e giustizia. Auspichiamo – aggiunge Schifani – che le nuove attività investigative in corso possano finalmente fare piena luce su questo omicidio. Figura di spicco riconosciuta anche a livello nazionale per una visione nuova e riformatrice della politica, fedele ai valori della Costituzione e strenuo difensore dello Statuto siciliano che considerava strumento fondamentale di sviluppo per questa terra, il suo esempio continua a indicarci la strada per una Sicilia libera dalla mafia e proiettata verso il progresso economico e sociale».

