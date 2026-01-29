Ciclone Harry, Tamajo: «Contributi straordinari alle imprese, risposta immediata a chi ha subito danni»

«Con questo intervento diamo una risposta concreta e immediata a imprese che hanno subito danni significativi e che rischiavano di rimanere ferme, con pesanti ricadute economiche e occupazionali. È un segnale chiaro: la Regione Siciliana non lascia soli i suoi imprenditori nei momenti di difficoltà». Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, in merito al bando ristori per le imprese approvato oggi dalla giunta regionale.

«Abbiamo scelto – aggiunge Tamajo – una procedura snella e straordinaria, perché in situazioni come questa la burocrazia non può diventare un ulteriore ostacolo. L’obiettivo è consentire alle imprese di ripartire rapidamente e ripristinare la piena operatività, oltre a tutelare il tessuto economico delle nostre coste. Questo provvedimento è il frutto di un lavoro di squadra e di un ascolto costante dei territori. Continueremo a monitorare la situazione e a intervenire, se necessario, con ulteriori misure di sostegno».