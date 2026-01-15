Salute

Carnevale di Caltanissetta 2026, un avviso per raccogliere proposte entro il 23 gennaio. L’assessore Petrantoni: “Vogliamo creare un clima vivace che avvolga tutta la città”

Gio, 15/01/2026 - 13:46

L’Amministrazione Comunale, in vista del Carnevale 2026 intende realizzare un programma di intrattenimenti che possa offrire ai cittadini e ai turisti la giusta atmosfera festosa con iniziative e allestimenti a tema.

A tal proposito è stato pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte progettuali per l’organizzazione di eventi a tema per procedere successivamente all’individuazione di iniziative artistico-culturali, ludico-ricreative per organizzare il “Carnevale di Caltanissetta 2026”

Sarà possibile presentare, entro venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 10.00, proposte coerenti con le finalità e il tema del Carnevale che possano valorizzare gli elementi culturali, artistici e folcloristici della tradizione locale e siano accessibili a tutti garantendo l’inclusione sociale.

“Gli eventi – ha sottolineato l’assessore Toti Petrantoni – rappresentano, oltre all’evidente funzione ludica o ricreativa, un’importante funzione di aggregazione e stimolo alla socialità che possa coinvolgere tutta la città creando stretta sinergia e un’integrazione tra le aree del centro storico e quelle decentrate. Un clima vivace che possa fungere anche da attrattore territoriale per le attività economiche e che garantisca una ricaduta positiva nel tessuto economico della città”.

Potranno presentare la manifestazione di interresse  le Associazioni culturali, ricreative e sportive; gli Enti del Terzo Settore (ETS); gli Operatori economici e imprese operanti nel settore degli eventi e dello spettacolo; gli Altri soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata (ATS/RTI), con comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi analoghi.

Le proposte, che dovranno pervenire utilizzando esclusivamente la modulistica allegata all’Avviso, dovranno includere un piano organizzativo dettagliato, un piano finanziario (budget previsionale) e l’eventuale specifica del supporto logistico o economico richiesto all’Ente.

Sarà possibile inoltrare via PEC all’indirizzo ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it  con oggetto obbligatorio: “Manifestazione di interesse – Carnevale di Caltanissetta 2026” o consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di Caltanissetta negli orari di apertura al pubblico.

