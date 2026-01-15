Caltanissetta, mobilità sostenibile: regolamento per i servizi di sharing urbano al vaglio della I Commissione

La Direzione III “Urbanistica – Mobilità” del Comune di Caltanissetta ha definito le linee guida per i servizi di noleggio condiviso (sharing) per la micromobilità elettrica: e-scooter, e-bike e monopattini elettrici. Una disciplina necessaria in particolare per promuovere una mobilità integrata nel pieno rispetto della sicurezza stradale e del decoro urbano, non rinunciando a una città più moderna ed ecologica.

Nel corso delle ultime settimane la I Commissione consiliare “Affari Generali”, presieduta da Gianluca Miccichè, ha esaminato a fondo il regolamento, valutando eventuali integrazioni. I consiglieri hanno audito anche l’assessore alla Viabilità Toti Petrantoni, che si è soffermato sull’importanza di un intervento severo in caso di abbandono, posteggio irregolare o deposito del veicolo al di fuori delle aree di sosta, nonché sulla necessità di un coordinamento costante fra il gestore e l’Ente.

Queste le dichiarazioni del presidente della I Commissione Miccichè: “Insieme ai miei colleghi stiamo lavorando con particolare attenzione per supportare l’iter amministravitivo che si concluderà conn la trattazione del Regolamento in Consiglio Comunale. Un provvedimento necessario per adeeguare la nostra città alle più avanzate esperienze nazionali ed europee di micromobilità, garantendo un servizio sicuro, teconologico e rispettoso dell’ambiente.”