Caltanissetta. Inchiesta della Procura, Turturici: “La politica e la gestione delle risorse pubbliche richiedono maggior rigore etico, trasparenza e responsabilità”

Il Movimento “Futura – costruiamo insieme la Città” di Caltanissetta esprime piena fiducia nell’attività della Procura della Repubblica e nel principio di presunzione di innocenza.Il Movimento Futura di Caltanissetta, insieme al consigliere comunale Armando Turturici, prende atto con serietà e responsabilità delle notizie di stampa relative all’inchiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta che ha notificato inviti a comparire ed avanzato richiesta di misura cautelare nei confronti del deputato regionale Michele Mancuso, esponente di Forza Italia, e di altri soggetti indagati per presunti reati di corruzione e truffa aggravata legati alla gestione e all’assegnazione di fondi pubblici per attività associative. Il Movimento Futura riconosce e sostiene l’operato della Magistratura, che procede nel rigoroso rispetto della legge per accertare i fatti, tutelando la verità processuale e la presunzione di innocenza di tutte le persone coinvolte, fino alla sentenza definitiva. Riteniamo fondamentale che le istituzioni giudiziarie possano agire senza interferenze e con piena autonomia per garantire fiducia nella giustizia e nella trasparenza amministrativa.Allo stesso tempo, non possiamo restare inerti di fronte a quanto sta emergendo: questi sviluppi confermano che la politica e la gestione delle risorse pubbliche richiedono maggior rigore etico, trasparenza e responsabilità, soprattutto da parte di chi svolge ruoli di rappresentanza e governo. Soprattutto in un territorio come il nostro che stenta a far decollare un progetto serio di sviluppo che obbliga tanti giovani a cercare altrove possibilità di lavoro e una consistente fetta di popolazione ad essere schiacciata da una condizione di povertà.In merito a ciò, il Movimento Futura rinnova la sua ferma opposizione all’attuale Giunta Comunale di Caltanissetta, chiedendo che gli amministratori comunali assumano un impegno chiaro e inequivocabile nella prevenzione di ogni forma di sospetto di cattiva gestione delle risorse pubbliche e verifichino eventuali condizioni di conflitto di interessi.L’Amministrazione collabori con gli organi inquirenti in piena trasparenza, mettendo a disposizione ogni atto utile affinché sia fatta luce sui fatti denunciati, se questi dovessero riguardare eventuali eventi svolti nella nostra città di Caltanissetta.Si promuovano controlli più stringenti e istituzionali sui bandi e sulle erogazioni di contributi, coinvolgendo il Consiglio Comunale e gli organismi di controllo interno. Il Movimento Futura rimane disponibile per collaborare con la cittadinanza e le Istituzioni al fine di tutelare l’interesse pubblico e rafforzare la fiducia delle persone nelle istituzioni locali.