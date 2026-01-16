Salute

Caltanissetta, erba incolta e abbandono del verde pubblico: interrogazione dei consiglieri comunali di Area Civica

Redazione 3

Ven, 16/01/2026 - 09:45

CALTANISSETTA, i consiglieri comunali di Area Civica, Calogero Palermo, Annalisa Petitto e Felice Dierna presentano un’interrogazione consiliare in merito al diffusto stato di abbandono del verde pubblico e grave proliferazione di erba incolta nel territorio urbano.

I consiglieri premetto che il decoro urbano e la manutenzione del verde pubblico sono compiti fondamentali e non rinviabili dell’Amministrazione comunale; la cura ordinaria della città costituisce uno dei primi e più immediati parametri con cui i cittadini valutano l’efficacia dell’azione amministrativa. Proseguono: “Considerato che l’attuale condizione del verde pubblico a Caltanissetta, con erba alta e incolta presente in maniera generalizzata, restituisce l’immagine di una città trascurata e priva di una gestione ordinaria efficiente; tale situazione non riguarda casi isolati o marginali, ma interessa arterie principali, quartieri residenziali, aree periferiche, marciapiedi, rotatorie e spazi adiacenti a edifici pubblici.”
Rilevato che – continuano – la presenza diffusa di erba non curata rappresenta una criticità sotto il profilo igienico-sanitario, favorendo la proliferazione di insetti e animali infestanti; in diversi punti della città, l’erba alta compromette la sicurezza stradale e pedonale, riducendo la visibilità e ostacolando il transito veicolare e pedonale.
Evidenziato che lo stato attuale del verde pubblico appare il risultato di una gestione approssimativa, frammentaria e priva di una reale programmazione; interventi tardivi o emergenziali non possono più essere considerati una risposta adeguata a un problema ormai strutturale; tale condizione alimenta il malcontento dei cittadini e indebolisce la fiducia nelle istituzioni locali.
“Tutto ciò premesso, considerato, rilevato ed evidenziato – scrivono – i sottoscritti Consiglieri Comunali interrogano il Sindaco e l’Assessore competente per sapere: quali responsabilità politiche e amministrative l’Amministrazione intenda assumersi rispetto all’attuale stato di diffuso degrado del verde pubblico; per quali ragioni non sia stato garantito un servizio di manutenzione ordinaria efficace e continuativo, in particolare per quanto riguarda lo sfalcio dell’erba; se esista un piano operativo dettagliato per la gestione del verde urbano e, in caso contrario, perché non sia stato ancora predisposto; quali risorse economiche e umane siano state effettivamente impiegate negli ultimi esercizi finanziari e con quali risultati concreti; quali interventi immediati e verificabili si intendano adottare per riportare la città a condizioni minime di decoro e sicurezza; se l’Amministrazione non ritenga opportuno rivedere radicalmente l’organizzazione del servizio, al fine di superare inefficienze ormai evidenti.
Si chiede risposta scritta, dettagliata.”

