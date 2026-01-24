Caltanissetta, Domenica delle Palme 2026: al via i preparativi, Filippo Palermo nominato portabandiera

Al via i preparativi in vista della Domenica delle Palme 2026, apertura ufficiale della Settimana Santa di Caltanissetta. Nei giorni scorsi l’Associazione Gesù Nazareno ha proceduto al primo atto ufficiale con la nomina del portabandiera. Quest’anno sarà la volta di Filippo Palermo che succede a Michele Bellomo. Filippo, 53 anni, sposato con Amalia Stella, che per l’occasione lo precederà in processione con la lancia, due figlie, Noemi e Giorgia, attivo nell’Associazione da quasi dieci anni è una persona attenta a tutte le manifestazioni che si svolgono a Caltanissetta e ha una particolare passione per la Settimana Santa. La sua nomina è un meritato riconoscimento per il suo amore e devozione a Gesù Nazareno.

Approvato anche il programma 2026. Si comincia il 21 febbraio con le esposizioni del simulacro di Gesù Nazareno. Quest’anno le parrocchie interessate saranno Santa Flavia, San Giuseppe e San Pio X. Per tutte le parrocchie si tratterà della seconda volta che Gesù Nazareno viene esposto; la prima volta fu proprio dieci anni fa nel 2016.

Il 14 marzo si farà rientro al Collegio e lì Gesù Nazareno sarà omaggiato con la realizzazione del 15° Concerto in suo onore. Serata di musica, ma anche si solidarietà; sarà l’occasione per la consueta raccolta alimentare in collaborazione con l’Associazione Sant’Agata.

Il percorso di avvicinamento alla domenica delle palme proseguirà, quindi, domenica 22 Marzo al PalaMilan di Via Chiarandà, dove l’Associazione Gesù Nazareno, con la consolidata collaborazione della Kanguro Volley del Presidente Peppe Serio, organizzeranno il 9° torneo di pallavolo dedicato a Gesù Nazareno.

Le attività dell’Associazione culmineranno il 29 marzo 2026, Domenica delle Palme, con la solenne processione di Gesù Nazareno per le vie del centro di Caltanissetta: la classica barca ornata di migliaia di fiori su cui si erge con la Sua maestosità il Cristo benedicente, portato a spalla dal gruppo portatori di Gesù Nazareno che ogni anno cresce sempre di più e consolida un sentimento di vera e profonda devozione verso Gesù Nazareno.