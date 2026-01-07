Biblioinsieme, il 9 gennaio a Enna presentazione del romanzo “Cenere” di Vincenzo Giuseppe Baldi

Riprendono anche nel nuovo anno gli appuntamenti di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Il primo appuntamento del 2026 è in programma venerdì 9 gennaio alle ore 18:00, presso l’Urban Center di Enna (ex Convento dei Cappuccini), con la presentazione del romanzo “Cenere” di Vincenzo Giuseppe Baldi. Ambientato in Sicilia nel 2010, il romanzo prende avvio a Roccaferrata, un piccolo paese immaginario a sud dell’Isola, sconvolto da un violento incendio che distrugge la masseria dei coniugi Ferreri.

Un evento inizialmente archiviato come frutto di un destino crudele, ma che verrà progressivamente rimesso in discussione da una serie di coincidenze che intrecciano le vite di molti personaggi. All’incontro porterà i saluti Antonio Messina, presidente della Società Cooperativa Bottega Culturale. Dialogheranno con l’autore Manuela Acqua, giornalista, Nicola Macaione, editore, e Pietro Colletta, docente dell’Università di Palermo e presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna. Nel corso della serata è prevista anche la proiezione del booktrailer del romanzo “Cenere”, a cura dei registi Antonella Barbera e Fabio Leone. Vincenzo Giuseppe Baldi, nato a Enna nel 1973, è laureato in Scienze Politiche all’Università di Catania e specializzato in Comunicazione e Marketing. È direttore di un ente provinciale e collabora come formatore con aziende e società di settore. Attualmente è sindaco di Gagliano Castelferrato, comune della provincia di Enna nel quale vive da sempre. Appassionato di cultura e spettacolo, è autore di commedie teatrali in dialetto, racconti e poesie in lingua, oltre che di romanzi. Ha pubblicato “Bagliori” (2014) e “Il Tappeto” (2017), poi riedito nel 2019 come “Il Tappeto. Incroci di trame possibili”, tutti per Carthago Edizioni. È presente in diverse antologie nazionali ed è vincitore di numerosi premi letterari. L’incontro è a ingresso libero e si inserisce nel ricco calendario di Biblioinsieme, che continua anche nel 2026 a promuovere lettura, dialogo e partecipazione culturale nel territorio ennese.