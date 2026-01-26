Arriva la terza generazione di Pirelli Scorpion, focus sul mercato suv

(Adnkronos) – Pirelli presenta la terza generazione di Scorpion, più recente evoluzione del pneumatico estivo dedicato ai Suv e progettato per offrire sicurezza, comfort di guida e prestazioni durature. Marchio nato nel 1986 espressamente per i veicoli “a guida alta” e che al debutto ha equipaggiato la Lamborghini LM002, oggi Scorpion spazia dai pneumatici per Suv a quelli per l’enduro stradale e il cross nel moto, fino all’offroad nel settore bici. Non a caso il nuovo Scorpion si caratterizza per le ottime qualità sia su asciutto sia su bagnato, certificate dall’ente indipendente TÜV che gli ha conferito il Marchio di Qualità Premium: il pneumatico si è infatti classificato al primo posto nei test di frenata su asciutto e sul bagnato è risultato primo in wet handling, posizionandosi ai vertici nella frenata e nell’aquaplaning in rettilineo. Tutta la gamma Scorpion ha ottenuto al lancio la Classe A nell’etichetta europea per il wet grip , assicurando anche comfort acustico (Classi A/B) e una resa chilometrica elevata, vantando inoltre la Classe B per la resistenza al rotolamento . Spicca, infine, la costanza delle prestazioni su asciutto e bagnato, nelle temperature tipiche della stagione estiva. Lo sviluppo di un prodotto specializzato per il mondo SUV prevede una progettazione dedicata per soddisfare le esigenze tipiche di questo segmento, come ad esempio il peso maggiore e il baricentro più alto. I miglioramenti dimostrati dal nuovo Scorpion si devono principalmente a una progettazione integrata, facendo leva su una nuova mescola battistrada che offre prestazioni stabili nelle diverse condizioni, una maggiore aderenza sul bagnato e al contempo un’eccellente resa chilometrica, per andare incontro alle peculiarità del segmento Sport Utility di oggi. La struttura rinforzata e la mescola aggiornata – spiega Pirelli – assicurano inoltre un’usura uniforme, ideale per i veicoli più pesanti. Grazie al profilo e al disegno del battistrada con una nuova geometria delle scanalature, ottimizzati per i SUV, è stato perfezionato non solo l’handling ma anche il comfort acustico, ottenendo la Classe A/B dell’etichetta europea per rumorosità. Nello sviluppo del nuovo Scorpion, il team R&D di Pirelli ha progettato e testato il nuovo prodotto in modalità virtuale valutando oltre 20 varianti tecnologiche fra mescole e disegni battistrada, per identificare il miglior mix in grado di incrementare il chilometraggio percorribile. La successiva fase di test fisici ha confermato i progressi rispetto alla generazione precedente. Il nuovo Scorpion è sviluppato specificatamente per il mondo SUV usando soluzioni tecniche dedicate, come una carcassa rinforzata, tasselli centrali più larghi e profilo ottimizzato per favorire una distribuzione uniforme della pressione e ridurre la deformazione nell’area della spalla. Il prodotto condivide parte dei materiali innovativi che hanno portato al successo l’ultima generazione del Cinturato, pneumatico estivo dedicato alle berline e ai CUV, che al debutto si è imposto al vertice nella comparativa condotta da Tyre Reviews sui prodotti summer premium, dimostrando equilibrio tra sicurezza ed efficienza e superando tipici compromessi come durata e resistenza al rotolamento. Già disponibile in 16 misure dai 18 ai 22 pollici, il nuovo Scorpion si caratterizza anche per la presenza di tecnologie come Elect, che consente di aumentare fino al 10% l’autonomia di auto elettriche e ibride plug-in e adotta soluzioni studiate ad hoc per le peculiarità di queste motorizzazioni. Sviluppato in collaborazione con i principali costruttori automobilistici, in continuità con la gamma Scorpion summer che vanta 300 omologazioni, la nuova generazione ne conta oltre 40 in fase di sviluppo.

