Arrestate quattro persone in flagranza dalla Polizia di Stato per detezione di ingente materiale pedopornografico

All’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza 4 persone per detenzione di ingente materiale pedopornografico.

L’operazione, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, ha portato al sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini sono state avviate dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, grazie anche alla collaborazione con l’organizzazione Child Rescue Coalition e all’utilizzo di avanzati strumenti investigativi per individuare soggetti attivi nella condivisione di materiale illecito.

Nel corso delle perquisizioni informatiche, nei dispositivi in uso agli indagati è stato rinvenuto un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, circostanza che ha determinato gli arresti, successivamente convalidati dall’Autorità Giudiziaria.