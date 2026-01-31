Anno giudiziario, a Catania mancano magistrati e personale amministrativo

“Allo stato non risultano diminuiti i vuoti d’organico del personale di magistratura che continuano ad affliggere, in misura maggiore o minore, anche gli uffici giudiziari del distretto di Catania, con inevitabili conseguenze negative sull’organizzazione degli uffici e sull’andamento della giurisdizione”. Lo afferma il presidente facente funzione della Corte d’appello, Giovanni Dipietro, nella relazione d’inaugurazione dell’Anno giudiziario del Distretto etneo. “Tali scoperture – aggiunge il magistrato – si attestano attualmente, nel distretto, su una percentuale media del 14,08% per gli uffici giudicanti (erano del 13,67%), mentre, alla data del 30 giugno 2025, si registrava una scopertura del 10% dei posti alla Procura generale; dati, questi, che suscitano grande preoccupazione in un territorio caratterizzato dalla diffusa presenza di numerose e agguerrite organizzazioni mafiose e dal persistente fenomeno della tratta dei migranti dalle coste nordafricane e mediorientali. Utile risulterebbe la stabilizzazione normativa della riduzione”. “Permangono gravi – sottolinea il presidente Dipietro – le carenze d’organico del personale amministrativo a causa del continuo pensionamento dei dipendenti e della mancanza di nuove assunzioni. Il dirigente amministrativo della Corte d’appello ha così denunciato, al 30 giugno 2025, una scopertura d’organico del personale a tempo indeterminato pari al 20,93%. Delle 129 posizioni lavorative previste in organico ne risultano coperte 102. Varie unità beneficiano degli istituti previsti dalla legge n. 104 del 1992, in virtù dei quali le stesse unità sono assenti complessivamente in numerosi giorni per anno, e n. 6 dipendenti risultano applicati o distaccati presso altri uffici giudiziari. Le criticità rilevate sono solo in parte mitigate da istituti per loro natura precari e discontinui, quali applicazioni, comandi e distacchi, con 16 unità di personale in ingresso nel periodo considerato”. (ANSA).