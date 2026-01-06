Acquaviva Platani, anziani over 65 in gita a Castr4onovo di Sicilia per visita al Presepe Vivente

ACQUAVIVA PLATANI – Gita natalizia per una quarantina di acquavivesi over 65 che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Caruso con destinazione Castronovo di Sicilia per la visita al presepe vivente. Una piacevole occasione di socializzazione in trasferta, in pieno clima natalizio, che ha fatto trascorrere il pomeriggio del 4 gennaio 2026 nell’ammirare l’ambiente del presepe con la capanna, simbolo della natività, il paesaggio, davvero suggestivo, con le annesse attività artigianali; c’era il mugnaio, il fornaio, il calzolaio, il fruttivendolo, la drogheria, i figuranti con abbigliamenti d’epoca, diverse le attrezzature dei tempi passati. C’è stata anche l’assaggio di prodotti locali. Un ambiente presepiale curato nei minimi particolari che ha suscitato tanto compiacimento e soddisfazione. Terminata la visita, il gruppo acquavivese si è spostato in un ristorante delle vicinanze dove hanno cenato con prodotti tipici locali con il compiacimento dei promotori per il clima sereno ed armonioso riscontrato in tutti i gitanti. Va sottolineato che annualmente l’amministrazione comunale si impegna ad organizzare queste iniziative ludico-culturali per fare trascorrere ai propri concittadini una giornata diversa e spezzare la monotonia della quotidianità.