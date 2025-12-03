Salute

“Uniti oltre le differenze”: ParlAutismo ed ENS insieme per i diritti delle persone con disabilità

Redazione 3

“Uniti oltre le differenze”: ParlAutismo ed ENS insieme per i diritti delle persone con disabilità

Mer, 03/12/2025 - 08:56

Condividi su:

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, un messaggio condiviso per superare le divisioni e garantire diritti, supporti ed integrazione reale

PALERMO. In occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, l’associazione nazionale ParlAutismo e l’ENS – Ente Nazionale Sordi, sezione provinciale di Palermo, lanciano un messaggio comune rivolto alle famiglie, alle istituzioni e all’intera rete associativa. L’obiettivo è ribadire la necessità di unire le forze per garantire reali condizioni di integrazione, supporti adeguati e pari opportunità ai bambini e alle persone che vivono ogni forma di disabilità. Attraverso un video realizzato insieme le due realtà sottolineano come solo la collaborazione e l’ascolto reciproco possano dare voce a battaglie troppo spesso frammentate, restituendo dignità e presenza a chi rischia di essere lasciato indietro.

“In queste giornate è vero che dobbiamo fare degli appelli – dichiara la fondatrice di ParlAutismo, Rosi Pennino -, per avere più supporti, servizi e un processo d’integrazione reale all’interno dei luoghi della vita in cui le famiglie e le persone con disabilità si spostano e vivono. Però è anche vero che spesso tante battaglie non riusciamo a vincerle né ad avviarle perché all’interno del mondo della disabilità siamo divisi. Ogni disabilità porta in sé il suo peso e la sua diversità. Invece in questo 3 dicembre vogliamo ricordare con un appello che, al di là della diversità occorre restare uniti e portare avanti insieme obiettivi comuni. Che si tratti di autismo, sordità o di qualsiasi altra condizione di disabilità, occorre invertire la rotta e fare rete, unendo percorsi, strategie ed istanze. Per queste ragioni ho voluto lanciare attraverso la lingua dei segni un messaggio che ci unisse, a partire proprio dalla condizione del silenzio e quindi dalla necessità di trovare linguaggi comuni; un gesto simbolico forte, che vuole rimarcare l’appello all’unione tra di noi.”

“Le difficoltà sono tante, soprattutto per i bambini sordi nelle scuole – dichiara Cinzia Parisi, presidente dell’ENS, sezione provinciale di Palermo -. I bambini disabili sembra che siano sempre messi in disparte. Anche le famiglie è giusto che protestino. Non è possibile aspettare che un bambino sordo resti sempre indietro rispetto agli altri. L’Ente si impegna e ringrazia ParlAutismo per questa collaborazione. L’occasione del 3 dicembre è molto importante perché riteniamo che la partecipazione comune possa dimostrare la presenza di tutti noi in questo territorio.”

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta