Sicilia: Turano, da Mit 1,8 milioni per infrastrutture di Pantelleria, Salvini attento a bisogni isole

«Il finanziamento di oltre 1,8 milioni euro, assegnato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasportia Pantelleria, in provincia di Trapani, consentiranno lamessa in sicurezza e l’adeguamento di alcune arterie stradali strategiche, il ripristino e l’efficientamento dei sottoservizi esistenti». Lo afferma l’assessore regionale Mimmo Turano, che aggiunge: «Si tratta di azioni indispensabili per garantire standard più elevati di sicurezza, funzionalità e sostenibilità delle infrastrutture di un’isola, che con il suo straordinario patrimonio naturalistico rappresenta una delle mete più gettonate con visitatori provenienti da ogni parte del mondo».

«Questo intervento, possibile grazie all’impegno del ministro Matteo Salvini, si inserisce in una più ampia visione di riqualificazione urbana e di rafforzamento delle infrastrutture locali, con ricadute positive in termini di qualità della vita per i residenti – spiega l’assessore -, miglioramento della mobilità e consolidamento dell’attrattività turistica dell’isola. Un investimento che testimonia l’attenzione del ministro Salvini verso i territori insulari e il loro sviluppo equilibrato, con un piano di interventi duraturi e orientati al futuro», conclude Turano.