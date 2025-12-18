Sicilia. Trasporti ferroviari, nessun treno incompatibile con la rete regionale

In riferimento alle dichiarazioni recentemente apparse su alcuni organi di stampa riguardanti gli investimenti della Regione Siciliana per il rinnovo del materiale rotabile e l’anomala usura dei bordini delle ruote ferroviarie dei treni regionali, l’assessorato delle Infrastrutture e dei trasporti precisa quanto segue:

«Non esistono treni acquistati dalla Regione Siciliana impossibilitati a circolare sulla rete ferroviaria regionale. Tutti i convogli acquisiti sono pienamente compatibili e regolarmente impiegati nel servizio commerciale. Per quanto riguarda l’anomala usura dei bordini, che ha interessato esclusivamente le tratte Siracusa-Caltanissetta e Caltagirone-Catania, il fenomeno è stato affrontato da RFI e Trenitalia attraverso interventi tecnici mirati che hanno già prodotto significativi miglioramenti. Dal 14 dicembre, infatti, è stato ripristinato il servizio ferroviario tra Catania centrale e Caltagirone e tra Siracusa e Ragusa, mentre permane il servizio sostitutivo per i collegamenti Ragusa-Gela e Modica-Caltanissetta. Alcune rimodulazioni del servizio ferroviario sull’Isola non sono invece riconducibili a questo fenomeno, bensì all’incendio che ha interessato il Centro fieristico Le Ciminiere e che ha coinvolto anche parte della sede ferroviaria della stazione di Catania centrale. Questo ha reso necessaria una parziale interdizione dell’infrastruttura con specifiche limitazioni operative. I treni segnalati come “fermi” presso l’ex deposito del capoluogo etneo sono in realtà convogli in regolare servizio, temporaneamente allocati in quella sede proprio a causa delle limitazioni operative alla stazione centrale».