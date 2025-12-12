Sicilia, Sudano e Carrà (Lega): “La metro di Catania sarà completata grazie a Salvini”

“Grazie alle ulteriori risorse stanziate dal Mit per merito dell’impegno di Matteo Salvini, la metropolitana di Catania potrà essere finalmente completata. Parliamo di ulteriori 50 milioni di euro in arrivo che permetteranno di risolvere le criticità dei due lotti Monte Po-Misterbianco Centro e Stesicoro-Aeroporto”. Lo dicono i deputati siciliani della Lega Anastasio Carrà e Valeria Sudano. “Sono risorse fondamentali con cui si potrà partire in tempi brevi per completare le procedure già avviate, consentire dunque, in riferimento al primo lotto, l’avvio dei lavori entro i primi mesi del 2026 e permettere alla Ferrovia Circumetnea di indire in tempi brevi una nuova gara per l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo acquisito e avviare poi i cantieri – aggiungono -Da parte nostra c’è grande soddisfazione per una infrastruttura che riveste un ruolo strategico nello sviluppo della città di Catania, che sarà sempre più interconnessa, e che migliorerà la vita dei nostri cittadini. Ringraziamo il ministro Matteo Salvini che ancora una volta dimostra di avere a cuore la crescita dell’Isola e la realizzazione di opere importantissime che incrementeranno anche il settore turistico, con l’aeroporto di Fontanarossa tra i principali scali nazionali”.