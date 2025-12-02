Sicilia, il presidente Schifani: “Maggioranza compatta, mai avuto dubbi”

“La maggioranza oggi ha dato prova di grandissima compattezza. Un dibattito molto acceso da parte dell’opposizione che era mio dovere ascoltare tranne qualche piccola pausa tecnica e non politica, ci tengo a chiarirlo. Quello che ho riscontrato è l’assenza di una contro proposta, hanno soltanto contestato tutto, anche l’inverosimile, ma non c’è una contro proposta. Noi andiamo avanti sul nostro programma”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani parlando coi giornalisti a margine del voto dell’Aula che ha bocciato la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei suoi confronti.

“Non ho mai avuto dubbi sull’esito di questa votazione anche perché siamo dalla parte del giusto – ha aggiunto – Abbiamo il diritto-dovere di governare, ce l’hanno chiesto i siciliani, ci hanno in vestito di questo ruolo e dobbiamo portarlo avanti”.