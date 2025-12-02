Sicilia, De Luca(M5S): “Mozione di sfiducia atto dovuto”

“La mozione di sfiducia è un atto dovuto. Una reazione etica e obbligata di fronte ad un governo che ha brillato solo per inefficienza”. Così il capogruppo del Movimento cinque stelle all’Ars, Antonio De Luca, nel suo intervento in Aula durante la seduta dedicata alla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti del governatore Renato Schifani. “Un governo travolto da scandali in serie e fortemente delegittimato dalle inchieste della Procura – ha aggiunto De Luca -. Tutto questo è il risultato di forze politiche che si sono unite non per governare bene la Sicilia ma per vincere le elezioni”.