San Cataldo, “Per te è un gioco, per loro è terrore”: l’iniziativa di sensibilizzazione a tutela degli animali di Dogs & Co

Con l’arrivo del Capodanno, quando botti e petardi tornano a riempire le strade, il negozio di animali Dogs & Co di San Cataldo ha lanciato un’importante iniziativa di sensibilizzazione a tutela degli animali, rivolta a tutta la cittadinanza. Un messaggio chiaro e diretto: quello che per molte persone rappresenta un momento di divertimento, per gli animali si trasforma in puro terrore. Attraverso immagini forti e una campagna di comunicazione mirata, Dogs & Co ha voluto accendere i riflettori sulle conseguenze spesso ignorate dei fuochi d’artificio. Cani e gatti, ma anche animali randagi e fauna selvatica, vivono i rumori improvvisi come una minaccia mortale. Il loro udito, molto più sensibile di quello umano, percepisce i botti come vere e proprie esplosioni, scatenando panico, disorientamento e reazioni incontrollate. Ogni anno, spiegano dal negozio, si registrano numerosi casi di animali che fuggono terrorizzati dalle abitazioni o dai rifugi, finendo investiti dalle auto, cadendo in burroni o perdendosi senza riuscire più a tornare. Molti cani muoiono per arresti cardiaci dovuti allo shock, altri si feriscono gravemente nel tentativo disperato di scappare.

I gatti, spesso invisibili, si rifugiano in luoghi pericolosi o restano traumatizzati per giorni. Ancora più drammatica è la situazione per gli uccelli. I botti notturni li fanno alzare in volo in massa, nel buio e nel panico, causando schianti contro edifici, alberi e cavi elettrici. Migliaia di uccellini muoiono ogni anno proprio nelle ore di Capodanno, vittime silenziose di una tradizione che per loro non ha nulla di festoso. L’iniziativa di Dogs & Co non vuole demonizzare la festa, ma invitare a una riflessione collettiva e a un gesto di responsabilità. Esistono modi alternativi per celebrare l’arrivo del nuovo anno, più rispettosi e sicuri, che non mettano a rischio la vita di animali innocenti. Rinunciare ai botti significa scegliere l’empatia, il rispetto e la civiltà. “Basta un attimo di rumore per distruggere una vita”, è il messaggio che il negozio di San Cataldo affida alla comunità. Un appello semplice ma potente: pensare a chi non può difendersi, perché se per l’uomo è solo un gioco, per gli animali è paura, sofferenza e, troppo spesso, morte.