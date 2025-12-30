San Cataldo. Gran successo per la Legio X Fretensis al Presepe vivente di Motta Sant’Anastasia

SAN CATALDO. Trasferta importante e di fascino per la Legio X Fretensis al Presepe vivente di Motta Sant’Anastasia in provincia di Catania. Qui i “legionari” sancataldesi hanno dato vita ad un’esperienza che loro stessi hanno definito intensa ma divertente.

Il gruppo della Legio X s’è rivelato splendido nella misura in cui si va plasmando sempre di più dimostrando capacità aggregative e organizzative non da poco. Per tre giorni infatti, i componenti della Legio X Fretensis sono stati impegnati in questo progetto che ha permesso di portare avanti l’immagine dell’associazione a livello regionale e di far conoscere ed apprezzare questa bella realtà che costituisce un fiore all’occhiello per la comunità sancataldese.