Riccardo Chailly torna sabato sul podio della Scala dopo il malore

(Adnkronos) – Riccardo Chailly tornerà domani, sabato 13 dicembre, a dirigere Lady Macbeth, dopo il malore di mercoledì scorso. A darne notizia è la stessa Scala di Milano Una promessa mantenuta, visto che ieri sui social aveva scritto che "sarebbe tornato molto presto", dopo il ricovero al Centro cardiologico Monzino. Il maestro Chailly è stato colto da un malore mercoledì sera, mentre dirigeva la seconda recita di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcensk' al Teatro alla Scala. La rappresentazione era stata interrotta e il 72enne era stato portato con l'ambulanza per accertamenti al Monzino di Milano.

