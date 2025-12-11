Regione, Schifani: «Con nuovo Ccrl 2022-2024 della dirigenza puntiamo a sistema meritocratico e orientato ai risultati»

«Con la firma della pre-intesa sul nuovo contratto collettivo di lavoro dei dirigenti della Regione Siciliana, il secondo nel corso di questa legislatura, colmiamo finalmente il gap esistente con le altre pubbliche amministrazioni del Paese e investiamo sulla qualità della nostra macchina burocratica, per un sistema sempre più moderno, meritocratico e orientato ai risultati». Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani, commentando la firma oggi, nella sede dell’Aran Sicilia, della pre-intesa per il Ccrl 2022-2024 dell’area della dirigenza regionale.

«L’attenzione del mio governo per il funzionamento dei nostri uffici – prosegue Schifani – è sempre alta. Siamo consapevoli, infatti, della necessità di restituire dignità al lavoro in Regione, con l’obiettivo finale di mettere a disposizione di cittadini e imprese un sistema performante ed efficiente. Tra l’altro, abbiamo già depositato all’Ars la legge per la riforma della dirigenza, una norma attesa da 25 anni che ci permetterà, tra l’altro, di riaprire i concorsi per nuove assunzioni in un’area di fondamentale importanza per l’attività amministrativa. L’intenzione è quella di discuterla al parlamento regionale subito dopo la sessione di bilancio. Occorre formare una nuova classe dirigente sull’utilizzo di fondi extra-regionali, che sono la novità della politica finanziaria del nostro Paese. Ringrazio l’Aran Sicilia e le organizzazioni sindacali per il dialogo costruttivo che ha permesso di raggiungere questo risultato».

