Regalbuto, i Carabinieri consegnano il Calendario Storico dell’Arma alla vedova del Maresciallo Cosimo Forleo

I Carabinieri della Stazione di Regalbuto hanno consegnato nei giorni scorsi il Calendario Storico dell’Arma 2026 alla vedova del Maresciallo Aiutante Cosimo Forleo. Arruolatosi nel 1948, il sottufficiale, storico Comandante di quella Stazione dal 1972 fino al 1988, ha servito l’Arma con fermezza e dedizione per quarant’anni, affrontando con coraggio e senso del dovere anche gli anni più difficili. Comandante della Stazione Carabinieri di Regalbuto ha rappresentato un punto di riferimento autorevole per la comunità in un periodo segnato da forti tensioni sociali e criminali. La sua figura è ancora oggi ricordata con stima e rispetto da chi lo ha conosciuto e ha lavorato al suo fianco.