Salute

Raccomandazioni da Anas: Pneumatici invernali su alcune strade statali a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio

Redazione 1

Raccomandazioni da Anas: Pneumatici invernali su alcune strade statali a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio

Mar, 09/12/2025 - 23:36

Condividi su:

Anas ricorda che a partire da metà dicembre e fino a metà marzo sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali della Sicilia orientale maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Nel dettaglio, su questi tratti di strade statali l’obbligo scatterà a partire dal 15 dicembre 2025 e sarà in vigore fino al 15 marzo 2026:

Tratta SS 121 CATANESE dal km 63+000 al km 83+736

Tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 48+000 al km 68+000

Tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 20+000 al km 45+000

Tratta SS 192 DELLA VALLE DEL DITTAINO dal km 0+000 al km 8+000

Tratta SS 194 RAGUSANA dal km 44+500 al km 62+000

Tratta SS 284 OCCIDENTALE ETNEA dal km 0+000 al km 30+000

Tratta SS 288 DI AIDONE dal km 35+500 al km 51+900

Tratta SS 575 DI TROINA dal km 0+000 al km 13+000

Tratta SS 385 DI PALAGONIA dal km 50+000 al km 55+150,

Tratta SS 116 RANDAZZO CAPO D’ORLANDO dal km 45+000 al km 62+000

Tratta SS 121 CATANESE dal km 45+500 al km 63+000

Tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 0+000 al km 48+000

Tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 68+000 al km 81+000

Tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 10+000 al km 20+000

Tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 45+000 al km 52+000

Tratta SS 192 DELLA VALLE DEL DITTAINO dal km 8+000 al km 15+000

Tratta SS 194 RAGUSANA dal km 30+000 al km 44+500

Tratta SS 194 RAGUSANA dal km 62+000 al km 85+000

Tratta SS 287 DI NOTO dal km 0+000 al km 9+000

Tratta SS 288 DI AIDONE dal km 31+500 al km 35+500

Tratta SS 514 DI CHIARAMONTE dal km 0+000 al km 40+350

Tratta SS 575 DI TROINA dal km 13+000 al km 25+000

Tratta SS 683 LICODIA – EUBEA – LIBERTINIA dal km 0+000 al km 13+600

Tratta SS 417 DI CALTAGIRONE dal km 12+000 al km 20+000

Tratta SS 683 VAR. VARIANTE DI CALTAGIRONE dal km 3+700 al km 12+470

Tratta SS 120 DELL’ETNA E DELLE MADONIE dal km 205+000 al km 210+000

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme che hanno modificato alcune disposizioni del Codice della Strada (Art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”).

Si raccomanda la stretta osservanza dell’obbligo di utilizzo delle dotazioni invernali dove previsto.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta