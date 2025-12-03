Prefettura Caltanissetta, il 5 dicembre al Centro Polivalente “Michele Abbate” giornata di formazione “Il cerimoniale, normative e comportamenti nelle relazioni istituzionali” con Enrico Passaro

Il prossimo venerdì 5 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 16.30, la Prefettura di Caltanissetta ha organizzato, presso il Centro Polivalente “Michele Abbate”, una giornata di formazione sul cerimoniale istituzionale dal titolo “Il cerimoniale, normative e comportamenti nelle relazioni istituzionali”, curata dal Dott. Enrico Passaro, già Capo dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’iniziativa è finalizzata alla divulgazione delle regole che disciplinano le relazioni ufficiali tra Istituzioni e all’approfondimento delle normative sui conferimenti delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana ed è prevalentemente rivolta al personale degli Uffici di Gabinetto e delle Segreterie dei Comuni e degli altri Enti presenti sul territorio provinciale.

Nella circostanza, il Sig. Prefetto di Caltanissetta, S.E. Dott.ssa Licia Donatella Messina, consegnerà le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, a coloro i quali si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia, nonché in pubbliche cariche e attività svolte a fini sociali. In particolare, saranno insigniti del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana il Col. Alessandro Mucci, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta; il Primo Lgt. dell’Esercito Italiano, Dott. Salvatore Miccichè; il Dott. Calogero Nicosia, Funzionario economico-finanziario della Prefettura di Caltanissetta; l’Ing. Salvatore Bonsangue, Dirigente Tecnico del Corpo Forestale della Regione Sicilia; il Sig. Davide Scancarello, imprenditore. Inoltre, sarà insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana il Dott. Giuseppe Di Forti, Docente e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo.