“Ponti di lingue e culture tra Sicilia e Spagna”: Esperienza Erasmus+ dell’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco, Milena e Montedoro a Malaga

DALLA SCUOLA) – Un’importante esperienza di crescita culturale, linguistica e personale ha visto protagonisti quindici alunni dell’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco, Milena e Montedoro, impegnati in una mobilità Erasmus+ PNRR KA122 in Spagna nell’ambito del progetto “Ponti di lingue e culture tra Sicilia e Spagna”. Durante il soggiorno, gli studenti non solo hanno vissuto la quotidianità scolastica spagnola, ma nel pomeriggio e in alcune ore della mattinata hanno avuto anche l’opportunità di visitare la città di Malaga e i suoi dintorni, entrando in contatto diretto con il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio andaluso. Gli studenti hanno trascorso una settimana a Malaga, ospiti dell’IES “El Palo”, accompagnati dai docenti proff. Giovanni Schillaci, Angela Difrancesco e Carruba Paola. Le mattinate a scuola sono state dedicate alla condivisione delle lezioni con gli studenti spagnoli, alla visita dell’istituto e dei numerosi laboratori presenti, favorendo il confronto con metodologie didattiche diverse e stimolando la comunicazione in lingua straniera in un contesto autentico. Parallelamente alla mobilità degli alunni, presso la stessa scuola si sono svolte sei mobilità di job shadowing, che hanno coinvolto la stessa dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Puglisi”, prof.ssa Valeria Vella, il direttore dei servizi generali e amministrativi, dott.ssa Concetta Patti, e i docenti Marco Francesco Russo, Francesco Lo Dato, Sonia Gambino e Davide Broccia. Particolarmente significativi sono stati gli scambi esperienziali e professionali tra il dirigente scolastico e il direttore amministrativo italiani con i rispettivi omologhi spagnoli, il preside de “El Palo” prof. Javier San Martín García e il direttore amministrativo prof.ssa Elena Marín Reina, così come il confronto tra i due referenti Erasmus dei due istituti, il prof. Giovanni Schillaci, progettista e referente Erasmus+ per la scuola italiana e la prof.ssa Charo Fernández Correa per quella spagnola. A sottolineare il valore educativo dell’iniziativa è stata la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Puglisi”, che ha dichiarato: «Il progetto Erasmus+ rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per tutta la comunità scolastica. Per una scuola come la nostra, la cui utenza ricade in quattro piccoli comuni dell’entroterra siciliano, queste esperienze assumono un valore ancora più significativo: aprono orizzonti, rafforzano il senso di cittadinanza europea e offrono ai nostri studenti e docenti occasioni concrete di confronto con realtà educative diverse. Attraverso la disseminazione delle esperienze vissute dai partecipanti diretti, i benefici di queste mobilità ricadranno a cascata sull’intero Istituto». Queste attività testimoniano il valore profondo del programma Erasmus+, che non rappresenta solo un’opportunità di mobilità, ma un vero e proprio strumento di innovazione, apertura europea e crescita per studenti e personale scolastico. Un risultato di grande rilievo è il fatto che, proprio quest’anno, l’Istituto Comprensivo “Puglisi” abbia ottenuto l’accreditamento Erasmus+, riconoscimento che conferma la qualità e la visione internazionale del percorso intrapreso. Anche l’IES “El Palo” risulta scuola accreditata, rafforzando ulteriormente la solidità della collaborazione tra i due istituti. Il progetto Erasmus+ dell’Istituto non si esaurisce con l’esperienza spagnola. Già nei mesi di ottobre e novembre, infatti, quattro docenti – i proff. Palermo Leandro, Martinelli Aurelio, Cascino Manuela, Lo Sardo Graziella– hanno partecipato a un corso strutturato a Istanbul, in Turchia, dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale nella didattica. Certo, ecco il testo rivisto con l’integrazione richiesta, semplice e lineare: Inoltre, un’ulteriore mobilità di job shadowing, preceduta da una visita preparatoria, si è svolta a Monaco di Baviera presso l’Istituto MOS, dove è stato possibile confrontarsi con un’impostazione didattica diversa, nella quale sono gli alunni a spostarsi ogni ora e le aule sono dedicate alle singole discipline e non alla classe. Alla visita preparatoria hanno preso parte il dirigente scolastico, il direttore amministrativo e il prof. Michele Lacagnina. Anche in questa attività lo scambio di buone pratiche con il dirigente scolastico dell’Istituto MOS, prof. Carl Mirwald, con la referente dei progetti Erasmus+, prof.ssa Sophia Padoan e con le proff.sse Diane Cripps-Brück e Mariella Endlicher, è stato eccellente, caratterizzato da un’accoglienza davvero calorosa e da un confronto professionale molto proficuo. Guardando al futuro, è già approvato e in fase di avvio un secondo progetto Erasmus+ KA121, che coinvolgerà nuovamente alunni e docenti. In particolare, gli insegnanti avranno l’opportunità di confrontarsi con il sistema scolastico finlandese, noto per il suo carattere innovativo, l’attenzione al benessere degli studenti, l’inclusione e la valorizzazione delle competenze. L’Istituto “Puglisi” ha già avviato contatti con la Finlandia, ospitando lo scorso anno, nell’ambito di una visita preparatoria, il preside di una scuola finlandese. Gli alunni che hanno preso parte alla mobilità di Malaga sono: Cavaleri Glenda ,Costantino Lara, Palmeri Cristian, Salamone Ingrid, Sferrazza Marina, Mancuso Giuseppe ,Difrancesco Sveva, Lamarca Giuseppe, Lombardo Greta, Cipolla Riccardo, Mantione Cloe’ , Mattina Noemi, Taci Karol, Battaglia Oscar, Alba Alberto Ancora una volta, l’Istituto Comprensivo “Puglisi” conferma il proprio impegno nel costruire una scuola aperta all’Europa, capace di creare ponti di lingue e culture e di promuovere concretamente i valori della cittadinanza europea, come il dialogo, l’inclusione e la cooperazione. Un impegno che si traduce in esperienze formative di grande valore umano e professionale per studenti, docenti e, per ricaduta, per l’intero territorio.