Piscina comunale, Mancuso (Forza Italia): “Impegno mantenuto, segnale concreto di buona amministrazione per Caltanissetta”

«La restituzione della piscina comunale alla città di Caltanissetta è il segno tangibile di un impegno assunto e mantenuto, di una visione amministrativa che mette al centro i bisogni reali della comunità. Era una priorità indicata con chiarezza già in campagna elettorale e oggi diventa finalmente realtà grazie all’azione portata avanti dall’amministrazione guidata dal sindaco Walter Tesauro».

Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Michele Mancuso, esprimendo un plauso all’intera amministrazione comunale per il lavoro svolto.

«Desidero rivolgere un riconoscimento al sindaco Tesauro e a tutta la sua squadra – prosegue Mancuso – per aver perseguito con determinazione un obiettivo atteso da anni, dimostrando capacità di governo e senso di responsabilità. Un plauso va anche al Consiglio comunale, che ha dato prova di grande maturità politica, accompagnando in maniera concreta e consapevole l’azione messa in campo dall’amministrazione».

«La riapertura della piscina comunale – conclude il deputato di Forza Italia – rappresenta un passo significativo per migliorare la qualità della vita della città, perché restituisce ai cittadini uno spazio di aggregazione, crescita e benessere, confermando che una buona amministrazione nasce dalla coerenza tra gli impegni assunti e i risultati raggiunti».