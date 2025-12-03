Palermo, il sindaco Lagalla e l’assessore Anello incontrano il pilota Michele Pirro

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l’assessore allo Sport, Alessandro Anello, hanno ricevuto a Palazzo Palagonia il pilota e collaudatore Ducati Michele Pirro. L’incontro ha avuto come tema centrale la possibilità di portare nel capoluogo siciliano, nell’autunno del 2026, il Future Champ Ducati Academy, con il supporto della Regione Siciliana e del Comune di Palermo. L’iniziativa, dedicata agli appassionati delle due ruote e al mondo della formazione nel settore motociclistico, rappresenterebbe per la città “un appuntamento di grande richiamo – dicono dal Comune -, con attività legate alla sicurezza stradale, alla guida responsabile e alla scoperta dei mestieri legati alla filiera della mobilità e della meccanica avanzata”. “Quello con Michele Pirro – affermano Lagalla e Anello – è stato un incontro molto positivo, che apre a una concreta opportunità per Palermo. Ospitare il Future Champ Ducati Academy significherebbe non solo offrire un importante momento di sport e divertimento ai tanti appassionati, ma soprattutto trasformare la città in un punto di riferimento per la formazione, l’innovazione e il lavoro. Un evento di questo livello consentirebbe di promuovere il territorio a livello nazionale, valorizzando Palermo come luogo capace di attrarre grandi manifestazioni e, allo stesso tempo, di favorire nuove occasioni di occupazione per i giovani grazie alla collaborazione con Ducati e con i partner del settore, alla ricerca di figure qualificate e specializzate”. Il Comune di Palermo proseguirà nei prossimi mesi il confronto con Ducati e con gli enti coinvolti per definire gli aspetti organizzativi.